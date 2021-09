Mārtiņš Gulbis: Pirmos secinājumus varēsim izdarīt pēc pirmajiem mačiem

"Ilgi nezinājām, kādu ceļu iesim un kāds izskatīsies šī gada modelis. Šobrīd ir labākais variants, kādu varējām realizēt. Sastāvā ir šādas tādas izmaiņas. Iepriekšējā sezonā veidojām komandas identitāti. Liels prieks, ka izdevies piesaistīt vienas no talantīgākajām katras paaudzes spēlētājām. Ir izveidots komplekts ar superpieredzi un jaunību. Ņemot vērā budžetu, katrā pozīcijā ir atrastas labākās spēlētājas. Varbūt nav tik spilgtu zvaigžņu, taču ir labāks raksturs, cīņas griba un agresivitāte, kas gan vēl būs jāparāda laukumā," stāstīja treneris.

"Manuprāt, viņas pieredze un gaišā galva ir noteikti nepieciešama mūsu klubam. Redzam attīstību no jaunajām spēlētājām un viņa ir tā, kas palīdz viņām gan ārpus laukuma, gan treniņos. Guntas loma un lietderība mums ir ļoti nepieciešama, tāpēc viņa ir mūsu komandā," uzsvēra Gulbis.

"Bija neziņa par to, vai klubs pastāvēs, nerunājot par to, kādās līgās spēlēsim. Ir ieguldīts liels darbs. Ja nebūtu mūsu līdzdibinātāju atbalsta, varbūt daļa no kluba vēstures nebūtu turpinājusies. Par startu Eirolīgā pieteikumu iesniedzām pēdējā dienā, vēl dienu iepriekš nezinājām, vai būs garantijas. Termiņos iekļāvāmies, bet kluba iekšienē stress bija līdz pēdējam brīdim," atklāja Štālbergs.