Daugaviņš gūst vārtus uzvarētā Šveices čempionāta spēlē

Daugaviņš vārtus guva spēles sestajā minūtē, kad pēc ripas apstrādāšanas izpildīja veiksmīgu raidījumu no iemetienu apļa. Latvijas hokejists piektdien uz ledus pavadīja 18 minūtes un sešas sekundes, kuru laikā divreiz meta pa vārtiem, uzvarēja divos no septiņiem iemetieniem un tika pie pozitīva lietderības koeficienta +2.

Citā spēlē vairāku latviešu pārstāvētā Langnavas "Tigers" mājās ar 1:3 (1:0, 0:1, 0:2) atzina "Fribourg-Gotteron" pārākumu. Vienīgais no Latvijas hokejistiem pieteikumā bija vārtsargs Ivars Punnenovs, taču vārtu drošība tika uzticēta no Davosas komandas izīrētajam Robertam Maieram, kurš atvairīja 31 no 34 metieniem,