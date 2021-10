Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Neizšķirtu nedēļa, kas vēl neko neizšķīra

Galvenā no četrām aizvadītās nedēļas spēlēm, protams, bija tā, kas notika "Skonto" stadionā - "Riga FC" pret RFS. "Rīdzinieki" virslīgas čempionātā bija zaudējuši RFS komandai jau četrās spēlēs pēc kārtas, turklāt viņi guva tajās tikai vienus vārtus (0:2, 0:3, 0:3 un 1:3). Plus vēl nesen zaudēja skandalozā Latvijas kausa izcīņas pusfinālā (1:3 papildlaikā). Šoreiz "Riga FC" nezaudēja, taču 1:1 neizšķirts pašreizējā situācijā bija gandrīz kā zaudējums. Cipari uz tablo vairāk vai mazāk atbilda spēku samēram laukumā (īpaši otrajā puslaikā), taču pirmie vārtus guva RFS futbolisti un vismaz pirmajā puslaikā bija iespaids, ka tieši viņiem nevis "Riga FC" komandai vairāk nepieciešamas uzvarēt, lai uzlabotu izredzes iegūt (saglabāt) titulu. Nav viegli spēlēt, nav viegli pilnībā koncentrēties spēlei un iziet laukumā labā noskaņojumā, ja zini, ka izredzes saglabāt titulu vēl ir, taču tajā pašā laikā arī apzinies, ka tās ir diezgan mazas un ka, visticamāk, no titula nāksies šķirties... Tādos gadījumos treneriem un kluba vadībai jāmeklē iespējas un līdzekļi stimulēt komandu, radīt komandā tādu gaisotni, lai futbolisti tomēr uz katru nākamo spēli ietu "kā uz pēdējo kauju". Neizskatās, ka tas izdodas, kaut gan "Riga FC" treneri un kluba vadība to cenšas darīt. Neizšķirts spēlē ar RFS nevarēja neietekmēt arī komandas sniegumu Slokā ar Jūrmalas "Spartaku" - atkal 1:1 un vēl solis tālāk no titula. Pēc 21. minūtē zaudētiem vārtiem pagaidām vēl esošo čempionu rindās iestājās pat apjukums... Izdevās glābt arī šo spēli, taču arī šis punkts diezin vai īpaši priecēja "Riga FC" futbolistus.