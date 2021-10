Skeletonists Tretjakovs: Pekinas trase ir ļoti neparasta

Ārvalstu bobslejistiem un skeletonistiem no 7. līdz 24. oktobrim ir iespēja izmēģināt Pekinas olimpisko spēļu trasi.

"Pekinas trase ir ļoti neparasta un interesanta. Tā atšķiras no citām, un man ir grūti to ar kādu citu salīdzināt," aģentūrai TASS sacīja Tretjakovs. "Trase ir specifiska un ievērojami atšķiras no citām."