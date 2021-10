Silovs: Pirmais sezonas mērķis ir kvalificēties olimpiskajām spēlēm distancē ar kopēju startu

"Šobrīd vēl nejūtos tik spēcīgs kā 2018.gadā Phjončhanas olimpiskajās spēlēs, ņemot vērā sezonas sākumu un traumu," saka sportists, piebilstot, ka šajā distancē ne viss ir atkarīgs no fiziskās varēšanas, bet arī no veiksmes un taktiskās cīņas.

Pirmie četri Pasaules kausa posmi notiks no 12. līdz 14.novembrim Polijas pilsētā Mazpolijas Tomašovā, no 19. līdz 21.novembrim - Norvēģijas pilsētā Stavangerā, no 3. līdz 5.decembrim ASV ovālā Soltleiksitijā un no 10. līdz 12.decembrim Kanādas pilsētā Kalgari.