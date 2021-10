Lebrons Džeimss jaunās NBA sezonas ievadā būs ceturtais vecākais spēlētājs

Pēdējo piecu sezonu laikā Haslems laukumā devies ļoti reti - šajā nogrieznī tikai 45 spēlēs. Iepriekšējā sezonā viņš piedalījās tikai vienā mačā. Neskatoties uz to, šovasar uzbrucējs pagarināja līgumu ar "Heat" uz vienu sezonu par aptuveni 2,6 miljoniem ASV dolāru.

"Warriors" sastāvā Iguodala kļuvis par NBA čempionu trīs reizes - 2015., 2017. un 2018. gadā. Pirmajā no trim reizēm viņu atzina arī par fināla MVP jeb vērtīgāko spēlētāju.

NBA vēsturē viens no labākajiem spēlētājiem un lielākajām zvaigznēm Lebrons Džeimss gaidāmajā sezonā būs ceturtais vecākais spēlētājs. Viņam 30. decembrī būs 37. dzimšanas diena.

Viņš atzīmējās ar diviem gūtiem punktiem no soda metiena līnijas, taču divos zaudējumos netrāpīja nevienu no sešiem metieniem no spēles. Kaut arī statistika ir pieticīga, Haikijs jau 73 gadus ir NBA rekordists.