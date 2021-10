Video ⟩ Kazakevičs: Mēs varējām cerēt uz kaut ko vairāk

"Rezultāts vienmēr ir uz tablo, tāpēc tas vienmēr ir pelnīts. Ņemot vērā mūsu spēles kvalitāti un izveidotās iespējas, mēs varējām cerēt uz kaut ko vairāk. Gribu paslavēt komandu par sniegumu, kvalitāti un cīņassparu. Ir liela vilšanās sajūta, ka netikām pie punktiem, jo puiši ar savu sniegumu to bija pelnījuši. No spēles kvalitātes viedokļa man šis mačs komandas izpildījumā pat patika vairāk nekā pirmā apļa spēle Turcijā," pēc mača preses konferencē pauda Kazakevičs.

"Bija vairākas individuālās kļūdas. Katrā no vārtu zaudējumiem mēs varējām ar citādākām darbībām no tiem izvairīties. Te, protams, ir runa arī par spēlētāju pieredzi, kuru turki nodemonstrēja. No šādas spēles var paņemt daudz mācību stundas," izcēla treneris.