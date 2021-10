Rīgas "Dinamo" un izslēgšanas spēļu zona...

Lai arī Rīgas "Dinamo" šķietami atrodas pussoļa attālumā no izslēgšanas spēlēm, ceļš uz tām joprojām solās būt ļoti smags. It sevišķi tāpēc, ka līdzšinējais kalendārs ir bijis salīdzinoši viegls, it sevišķi pēdējo spēļu nogrieznis, kad visas spēles bija jāaizvada ar sava līmeņa komandām.

"Rīgas "Dinamo" vēl šosezon nav pierādījis, ka ir spējīgs cīnīties ar līgas līdervienībām. Lai spētu iekrāt punktus arī par sevi nomināli spēcīgākām komandām, būs vajadzīgs kas vairāk par Johana Matsona brīnumdarbiem vārtos un Jeļisejeva vārtu gūšanas garšu. Komandai nepieciešams lielāks pienesums uzbrukumā no leģionāriem," norāda "Betsafe" bukemeikeri. "Protams, to pašu varētu teikt arī par latviešu spēlētājiem, bet lielākajai daļai no viņiem laukumā tomēr ir citi pamatuzdevumi, kamēr no leģionāriem tiek gaidīta tieši rezultativitāte.