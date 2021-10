Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns; RFS vai "Valmiera FC"?

Aizvadītajās spēlēs nevienai no komandām neizdevās gūt vairāk par vieniem vārtiem un tā bija viena no vismazāk "ražīgajām" spēļu kārtām šajā sezonā, taču to var arī izskaidrot - rudens futbolā ir pļaujas laiks (tajās valstīs, kur spēlē pēc grafika pavasaris-rudens), likmes ir augstas un spriedze lieta, kas nesekmē atklātu, skatāmu un rezultatīvu futbolu. Taču tajā pašā laikā diezin vai drīkst teikt, ka tās bija trīs garlaicīgas spēles. Ne tuvu! Futbolā tā mēdz gadīties - spēle beidzas bez gūtiem vārtiem, taču spēles laiks paskrien vēja spārniem.