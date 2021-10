Strautiņam lielisks sniegums zaudētā FIBA Eiropas kausa mačā

Strautiņš trešdien spēlēja 24 minūtes un 17 sekundes, grozā raidot trīs no sešiem divpunktu metieniem, divus no četriem tālmetieniem un sešus no astoņiem "sodiņiem". Tāpat viņš bez astoņām atlēkušajām bumbām arī pārtvēra vienu bumbu, divreiz pārkāpa noteikumus, iekrāja negatīvu +/- rādītāju (-10) un 20 efektivitātes koeficienta punktus.