Video ⟩ Noslēgusies pirmā konference "Par godīgu un atbildīgu spēli"

Konference notika tematiskajos blokos par atbildīgu spēli un par godīgu spēli, kur katrā no tiem uzstājās divi lektori un diskusiju panelī par tēmu izvirzītos jautājumus apskatīja konferencē pieaicinātie nozares eksperti. Īpašs prieks un gods ir, ka konferencē klātienē piedalījās arī starptautiskie viedokļu līderi un speciālisti Jakob Jonsson un Jesper Karrbrink, kuri savus novērojumus un skatījumu problemātikai prezentēja pirmajā tematiskajā blokā “par atbildīgu spēli”.

Jakob Jonsson ir viens no vadošajiem speciālistiem problemātiskas spēles un azartspēļu atkarības jomā Ziemeļeiropā. Savā prezentācijā stāstīja par riska faktoriem sportistu vidū, kas veicina azartspēļu atkarības rašanos, un iepazīstināja ar iespējamajiem rīkiem, kā sevi un sporta sabiedrību no tādiem pasargāt. “Visas izmaiņas uz labo sākas ar zināšanām”. Viņš uzsvēra arī, ka lai pasargātu no potenciālām atkarību problēmām sportistus, tos ieteicams iesaistīt procesos un nodarbināt, jo svarīgi, lai ārpus sporta viņiem dzīve būtu jēgpilna.