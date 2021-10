NBA 75. gadadienas simboliskajā komandā iekļauts Džordans, Robertsons un Braiants

Komandā iekļauti seši ārvalstu spēlētāji: Jannis Adetokunbo no Grieķijas, Patriks Jūings no Jamaikas, Stīvs Nešs no Kanādas, Dirks Novickis no Vācijas, Hakīms Oladžuvons no Nigērijas un Tims Dankans no ASV Virdžīnu salām.