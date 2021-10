Video ⟩ Bertāns: Man jābūt gatavam noķert bumbu, kad būšu brīvs

Pašlaik Vašingtonā jaunie spēlētāji labi iekļaujas sastāvā, un uz vairākām pozīcijām ir divi vai pat trīs labi spēlētāji, kas ļauj aizvadīt labu spēli arī tad, ja nevar spēlēt kāds no līderiem. "Breds [Bredlijs Bīls] šovakar nespēlēja, tāpēc savas minūtes dabūja kāds cits. Tā ir priekšrocība, ja viens spēlētājs ir izsists no ierindas, un ir citi, kas var spēlēt," situāciju komandā raksturoja latvietis.

"Uzvarēt šādā spēlē bez viena no līderiem, kad katrs spēlētājs no soliņa atdod visu enerģiju laukumā ir svarīgi. Iepriekšējās sezonās, ja mēs bijām tādā situācijā, nekas neizdevās," teica Bertāns. "Ir patīkami iesākt sezonu ar divām uzvarām, taču vienmēr ejam ar domu par to, ka jāizcīna uzvara katrā nākamajā spēlē un tas ir svarīgākais."