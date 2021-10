Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: "Karalis" dosies atvaļinājumā vai atriebties?

"Ja jebkuru no viņu spēlētājiem ieliktu mūsu komandā, tad viņš būtu šeit labākais. Taču komandas viņiem nav," tā par "Riga FC" spēli teica viens no BFC "Daugavpils" pārstāvjiem. Nevar teikt, ka "rīdzinieki" brauc uz spēlēm ar balto karogu, taču nevar nemanīt arī to, ka nav komandā vairs īstas ticības panākumam, ka nav tajā līdera (tas nav tas pats, kas labākais vārtu guvējs) laukumā. Kas vispār notiek klubā - par to neviens īpaši negrib runāt un šis diezin vai ir piemērotākais laiks "izkratīt sirdi". Klubā ir vairāki futbola cilvēki ar lielu pieredzi un tieši tāpēc vairākas lietas izbrīna - piemēram, treneru uzaicināšana, kuri nemaz nedrīkst strādāt par treneriem (neatbilst licence), nesaprotamā un biežā treneru spēlētāju maiņa, spēlētāju izvēle un attiekšanās no spēlētājiem. No vienas puses - klubs veido modernu savu bāzi, izveidojis teicamu spēļu laukumu Ķeizarmežā, krietni pilnveidojis "Skonto" stadionu, kas liecina par tā tālejošiem mērķiem, bet tajā pašā laikā futbola komandā valda kaut kas līdzīgs haosam. Vismaz tā izskatās no malas.