Skeletoniste Tērauda starptautiskās sacensībās Pekinas trasē izcīna 9. vietu

Par pirmo uzvarētāju Jankingas trasē kļuva Tīna Hermana no Vācijas, par četrām simtdaļām apsteidzot savu tautieti Hannu Naizi, kura divas reizes uzrādīja tikai 21. starta ieskrējiena laiku, bet pirmajā reizē finišu sasniedza pirmā, bet otrajā braucienā - ceturtā. Bronzas godalga Jeļenai Ņikitinai no Krievijas.

Tēraudai olimpiskajā trasē izdevies uzrādīt labus rezultātus, trasē apsteidzot vairākas pieredzējušas skeletonistes: Kimberliju Bosu no Nīderlandes (kurai otrajā braucienā labākais rezultāts, bet kļūda pirmajā braucienā liedza pacīnīties par uzvaru), Jūliju Kanakinu no Krievijas, kanādietes Elizabeti Majeru un Džeinu Šanelu, Lauru Dīsu no Lielbritānijas un pat Janīnu Floku no Austrijas.