Nespēj pamatot aizliegumu LU komandai piedalīties augstākās līgas sacensībās

Visas pārējās LIBL komandas - piecas no Latvijas un astoņas no Igaunijas - saskaņā ar Latvijas valdības noteikto regulējumu drīkst turpināt piedalīties sacensībās.

Likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteikts, ka profesionālam sportistam obligāto iemaksu objekts jeb visi algotā darbā aprēķinātie ienākumi, no kuriem jāietur iedzīvotāju ienākuma nodoklis, ir 860 eiro mēnesī.

Studijas LU, atkarībā no izvēlētās programmas, maksā sākot no dažiem tūkstošiem līdz pat vismaz 10 000 eiro par mācību gadu. LU komandas spēlētājiem par to nav jāmaksā. Sportistiem tiek apmaksāti arī citi izdevumi.