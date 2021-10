Šteinberga un "TTT Rīga" spēlētāja Šarauskaite iekļautas Eirolīgas nedēļas simboliskajā izlasē

Savukārt "TTT Rīga" panākumā savā laukumā pār Venēcijas "Umana Reyer" ar 71:57, svinot otro panākumu pēc kārtas, izcila bija Šarauskaite, kura guva 19 punktus, no spēles metot ar 75% precizitāti. Viņa arī noformēja "double-double" ar desmit atlēkušajām bumbām.

Kārtas simboliskajā izlasē iekļauta arī Keila Makbraida no Stambulas "Fenerbahce", Nataša Hovarda no Kurskas "Dinamo" un Kenedija Bērka no Spānijas vienības Žironas "Spar".