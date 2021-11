Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Uz kurieni vedīs čempionu kausu?

"Riga FC" vēlreiz pierādīja, ka tituls ir zaudēts, bet komanda nav padevusies (par to liecina arī pārliekās emocijas spēles beigās) un pašcieņu līdz ar titulu tā nav zaudējusi. Tieši "rīdziniekiem" pirmajiem arī bija iespēja gūt vārtus, taču RFS komandu glāba vārtsargs Vītauts Čerņausks. RFS komandai tik labu iespēju gūt vārtus nemaz nebija, kaut gan kopš 75. minūtes "rīdzinieki" spēlēja mazākumā, bet kopš 86. minūtes (plus vēl kompensācijas laiks bija 6 minūtes) palika ar 9 spēlētājiem laukumā.

Tā nebija spēle no kategorijas "šodien vai nekad", jo bija taču "rezerves variants" - spēle Daugavpilī - un it kā nevajadzēja būt pārlieku saspringtiem, it kā varēja spēlēt atraisīti, bet tur jau tā lieta, ka tas viss bija tikai it kā… Savulaik - pirms 20 gadiem - iegūt savu pirmo čempiones titulu uz Daugavpili devās FK "Ventspils". Toreiz Daugavpils komandai (tad tās nosaukums bija "Dinaburg") tā spēle neko neizšķīra (4. vieta bija nodrošināta) un likās, ka ventspilnieki gāzīs no troņa "Skonto FC", bet… "Dinaburg" uzvarēja ar 1:0, savukārt skontieši pēdējā spēlē ar 2:1 uzvarēja Liepājā un apsteidza Ventspils komandu par vienu punktu.