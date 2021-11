Mūžībā devies Latvijas slēpošanas fanātiķis Ingus Eiduks

Ļoti skumja ziņa pāršalkusi slēpošanas sabiedrību, kura ir zaudējusi vienu ļoti zinošu, teicamu un daudz devušu pārstāvi. Savukārt ģimene ir šķīrusies no lieliska tēva, vīra, vectēva, bet audzēkņi no ļoti laba trenera un skolotāja, vēsta LSF.

Viņa bērni ir kļuvuši par daudzkārtējiem Latvijas čempioniem, kā arī guvuši panākumus starptautiskajā arēnā. Krists Eiduks izcīnīja 6.vietu pasaules junioru čempionātā biatlonā. Valts Eiduks kā pirmais no ģimenes ieguva tiesības startēt olimpiskajās spēlēs, bet pirms tam kā pirmais no Latvijas pasaules junioru čempionātā distanču slēpošanā iekļuva labāko trīsdesmitniekā. Jaunākais dēls Edijs piedalījās pasaules junioru čempionātā.

Bet vislielākais lolojums ir Patrīcija Eiduka, kura ar ģimenes un galvenokārt tēva atbalstu ir sasniegusi Latvijas slēpošanā vēl nebijušus un pat pirms dažiem gadiem vēl neiedomājamus augstumus - 4. vieta pasaules junioru čempionātā; 7. vieta pasaules čempionātā U-23 grupā; 8. un 10. vieta pasaules kausa posmos, tajā skaitā šī 10. vieta pēdējā posmā pret kalnu slēpošanas kalnu Alpe Cermis grūtajā "Tour de ski", kļūstot par pirmo latvieti, kura pabeigusi tūri; pirmā no Latvijas, kura sasniegusi pasaules kausa posmos sprintā izslēgšanas braucienus jeb ceturtdaļfinālu; pirmā no Latvijas, kura distanču slēpošanā pasaules rangā ir iekļuvusi simtniekā; pirmā no Latvijas, kura pasaules kausa posmos ir ieguvusi zem 50 FIS punktiem. Tas viss nebūtu iedomājams bez Ingus nesavtīgi ieguldītā laika un darba.