Sākas "Trīs zvaigžņu balvas" tautas balsojums

"Trīs Zvaigžņu balvas" tautas balsojuma gala rezultātu veido līdzjutēju balsojums (50% no balsojuma), sporta organizāciju (LOK, LPK, LSFP, no katras trīs sportisti) nominēto sportistu (25% no balsojuma) un sporta žurnālistu (25% no balsojuma) balsojums.