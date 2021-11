Latvija valstu vērtējumā BMX pasaules rangā ieņem sesto vietu

Individuālajā vērtējumā vīriešiem visaugstāk no latviešiem ir Krīgers, kurš ar 593 punktiem ieņem 18.vietu. Olimpietis Babris ar 434 punktiem ir 21.pozīcijā.

Līderis ir Eiropas čempions Arturs Pilārs no Francijas (1260 punkti), kuram seko šveicietis Simons Markvarts (1250) un vēl viens franču sportists Silvēns Andrē (1060). Aiz viņa ierindojas Alberto Karloss Ramiress no Kolumbijas (1055), Nīks Kimmans no Nīderlandes (1005) un vēl viens Kolumbijas braucējs Vensāns Pelluārs (992).