LHF jaunais ģenerālsekretārs Pļāvējs: Man jāspēj veiksmīgi noturēt uzņemto kursu

"Jāņem vērā, ka darbus sāku nevis sezonas sagatavošanās posmā, bet brīdī, kad tā jau uzņēmusi augstus apgriezienus. Kā jau zināt, šodien sākusies izlašu pauze un piecām izlasēm vienlaicīgi norisinās treniņnometnes un turnīri dažādās pasaules malās. Pirmkārt, man ir jāspēj veiksmīgi noturēt uzņemto kursu un iesāktās lietas, bet, protams, jādomā arī par turpmāko attīstību," LHF mājas lapā citēts Pļāvējs. "Lai to veiksmīgi darītu, vēlos vairāk izzināt, precīzāk izprast, kas notiek iekšienē. Tādēļ daļu laika veltīšu komunikācijai ar federācijas komisijām, komitejām, klubiem un mūsu biedriem, lai uzklausītu viedokļus, un, izejot no tā, ķeršos pie attiecīgajiem darbiem. Šobrīd jādomā arī par to, kā būt Covid-19 pandēmijas radītajos apstākļos, kā nodarbināt bērnus, kā piesaistīt papildu finansējumu un uzturēt hokeju tonusā."