Gundars Vētra: Šī komanda ir spējīga uz daudzām lietām

"Svarīgi bija izturēt šo novembri, pēc šī loga mēs vājāki noteikti nebūsim, jo atgriezīsies amerikānietes un jaunās meitenes progresēs. Šis novembris bija tas, kad varēja notikt neparedzamas lietas, mēs to izturējām," par pirmo izlašu logu teica galvenais treneris.

Zviedrijas valstsvienībā šodien rezultatīvākā bija Klāra Lundkvista, kura spēlē Vētras trenētajā Gdiņas "Arka". Pats treneris teica, ka jau no pirmās spēles viņai arī Eirolīgā loma ir kā galvenajai saspēles vadītājai, un viņš būtu tikai priecīgs, ja viņa vismaz vienu spēli nospēlētu tik pat rezultatīvi Gdiņas vienībā.

"Ar cerībām gaidām nākamo vasaru. Es meitenēm ģērbtuvē teicu, cik svarīga ir vasaras nometne. Savākties visiem kopā, pastrādāt pie taktikas. Domāju, ja tas nebūtu bijis vasarā, tad arī spēles būtu citādākas, " par tālāko darbu teica Vētra. "Elīnas Babkinas vasarā nebija, tāpēc cepuri nost, ka viņa tik īsā periodā principā neizkrita no komandas un iedeva nepieciešamo."

Komentējot to, kā izdevās gūt tik daudz punktus, Šteinberga teica, ka bija gaidījusi lielāku pretestību groza apakšā. "Izspēlējot "pick and roll" un saņemot piespēli groza apakšā bija daudz iespējas, paldies komandas biedrenēm, ka atrada tādas piespēles," piebilda spēlētāja.

"Neesmu priecīgs par rezultātu. Ņemot vērā to, ko darījām uz laukuma, rezultātam būtu jābūt mazākam. Atlēkušās bumbas, punkti pēc kļūdām bija faktori, kas noteica spēli. Pretinieki parādīja labu spēli. Ir daudz ko paņemt no šīs spēles, bet noteikti neesam priecīgi par -19," teica Sandbergs. "No sākuma nebija pārsteigumi, bet [pēc tā kā Latvija mainīja taktiku pēc spēles pret Izraēlu] nācās vairāk mainīties pie blokiem, prasīt "postā". Varbūt nebijām īsti sagatavojušies spēlei "postā", tempam un maiņām pie blokiem."