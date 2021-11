Futbola virslīgas vadība: Stratēģiskos jautājumos mums un LFF viedokļi mēdz atšķirties

Ainārs Dakša: 10 klubu turnīrs, protams, ir liels izaicinājums gan organizatoriem, gan klubiem. Tas prasa nedaudz atšķirīgu pieeju sastāva komplektācijai. Pirms trim gadiem virziens tika noformulēts. Un šobrīd no organizatoriskās puses ir visi priekšnosacījumi, lai to arī realizētu. Mums ir gan laba pieredze, gan laba sadarbība ar partneriem. Futbola nevar būt par daudz. Mums atliek to saplānot. Piecas spēles vienā kārtā ir daudz. Spēļu intensitāte ir ļoti liela, tāpēc jādomā, kā to izlīdzināt, lai tā būtu samērīga. Tas ir svarīgi līdzjutējiem, kurus nākamajā sezonā ceram atgriezt atpakaļ tribīnēs. Ja nedēļas laikā tiek aizvadītas divas kārtas, tad līdzjutējiem reizi nedēļā ir iespēja mājas stadionā sekot līdzi savai komandai. Arī "Fantasy" spēli tas padara interesantāku. Ir vairākas lietas, kas no fanošanas pozīcijām ir neatsveramas. Šobrīd mūsu pozīcija ir - mēs gribam vairāk, labāk, kvalitatīvāk. Ambīcijas ir augošas gan klubiem, gan mūsu organizācijai.