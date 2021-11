Džokovičs nodrošina vietu "ATP Finals" turnīra pusfinālā; Cicips izstājas

Tikmēr no turnīra izstājies ranga ceturtais numurs Stefans Cicips. Grieķis pirmdien pirmajā spēlē zaudēja Rubļovam, bet trešdien izstājās no turnīra. Pirms pāris nedēļām viņš labās rokas elkoņa traumas dēļ atsauca dalību no Parīzes "Masters" turnīra.