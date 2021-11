Bots/Plūme pēc kritiena Pekinas olimpiskajā trasē tomēr varētu startēt PK posmā

"Ar vēsāku prātu mēs sākām analizēt un sapratām, ka divnieks Bots/Plūme nemaz olimpiskajā trasē nav aizvadījuši tik daudz braucienu, cik pēc Starptautiskās Kamaniņu sporta federācijas olimpiskās kvalifikācijas prasībām ir nepieciešams. Proti, viņiem pietrūka viena brauciena. Tāpēc mums nekas neatlika, kā dabūt Botu atpakaļ kamanās. Tas, protams, ir viņa paša un treneru lēmums, kā arī tika saņemts akcepts no Latvijas Olimpiskās vienības ārstes Zanes Krūzes," par lēmumu stāsta izlases menedžeris Kristaps Mauriņš.

"Mums nebija atpakaļceļa - bija jābrauc pa trasi. Mēs ar Mārtiņu vēl otrreiz bijām slimnīcā un sarunājām ar ārstiem, lai viņam uzliek pēc iespējas mazāku ģipsi, lai viņš var dabūt kāju lielākā izmēra "kalipsī". No ārpuses Sandris Bērziņš ar Ināru Kivlenieku no sveķiem un stikla šķiedras izveidoja vēl papildu aizsardzību, lai pirksts ir stabils un drošībā iespējamo kritienu gadījumā. Tā Bots/Plūme aizvadīja pirmo treniņu. Viņi pa trasi nebija braukuši četras dienas, bet to īsti manīt nevarēja. Tāpēc tagad doma ir tāda, ka jāvāc punkti starptautiskajai kvalifikācijai uz Ziemas olimpiskajām spēlēm. Bots ar Plūmi ir cīnītāji, un pagaidām izskatās, ka viņi startēs arī pirmajā PK posmā," skaidro Mauriņš.