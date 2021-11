Karijs gūst 40 punktus un kaldina "Warriors" uzvaru pār "Cavaliers"

Pusi no sava iespētā jeb 20 punktus Karijs guva ceturtajā ceturtdaļā, kad realizēja trīs tālmetienus pēc kārtas. Pēdējā nogrieznī "Warriors" līderis realizēja astoņus no 12 metieniem un spēles, bet mačā kopumā viņš grozā raidīja 15 no 27 metieniem, tajā skaitā deviņus no 16 "trejačiem".