Ķibermaņa divnieks PK sezonu Īglsas trasē sāk ar 12.vietu

Latvijas ekipāža pirmajā braucienā trasē devās kā ceturtā no 27 duetiem. Pirmo braucienu Ķibermanis, sākot jau no trases augšdaļas, veica slikti, ierindojoties tikai devītajā vietā un līderim - vācu pilotam Frančesko Frīdriham - piekāpjoties 0,63 sekundes. No labāko sešinieka Ķibermanis atpalika 0,12 sekundes.