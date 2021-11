Sakramento "Kings" atbrīvo galveno treneri Voltonu

Voltons par "Kings" galveno treneri kļuva 2019. gada aprīlī. Viņa vadībā komanda izcīnīja 68 uzvaras un piedzīvoja 93 zaudējumus. Vienība jau 15 gadus nav spējusi iekļūt izslēgšanas mačos, kas ir dalīta garākā sērija NBA vēsturē ("Clippers" nespēja kvalificēties "play off" no 1977. līdz 1991. gadam).

67 gadus vecais speciālists NBA komandas galvenā trenera amatā debitēja vēl 1994./1995. gada sezonā, kad 36 spēlēs bija pie Maiami "Heat" stūres. No 1997. līdz 2000. gadam Džentrijs bija Detroitas "Pistons" galvenais treneris, no 2000. līdz 2003. gadam vadīja Losandželosas "Clippers", no 2008. līdz 2013. gadam strādāja ar Fīniksas "Suns", bet Ņūorleānas "Pelicans" galvenā trenera postenī atradās no 2015. līdz 2020. gadam.