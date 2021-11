"Mavericks" īpašnieks: Mums vēl ir tāls ceļš ejams, bet mēs kļūstam labāki

Viņš uzsvēra, ka šobrīd ir par agru skatīties tabulā, jo visi, izņemot Goldensteitas "Warriors" un Fīniksas "Suns" joprojām ir apmēram vienādās pozīcijās. Maksi Klēbers jau atgriezās laukumā, vēl traumēts ir klubs līderis Luka Dončičs , taču Kjūbanam patīk, ka "katra spēle ir daļa no progresa procesa".

Porziņģis svētdien laukumā pavadīja 31 minūti un 50 sekundes, grozā raidot desmit no 14 divpunktu metieniem un piecus no sešiem soda metieniem, bet neviens no viņa četriem tālmetieniem grozā nelidoja.