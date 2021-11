Video ⟩ Porziņģim iespaidīgs sniegums un uzvara papildlaikā pār "Clippers"

Porziņģis ar 30 gūtajiem punktiem, no kuriem sešus guva papildlaikā, kļuva par mača rezultatīvāko spēlētāju Dalasas vienības rindās. Liepājnieks grozā raidīja septiņus no 11 divpunktu un divus no pieciem trīspunktu metieniem, kā arī visus desmit soda metienus. Viņš arī izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, vienu reizi rezultatīvi piespēlēja, vienreiz pārtvēra bumbu, bloķēja vienu pretinieka metienu, pieļāva piecas kļūdas, sakrāja divas personiskās piezīmes un pabeidza spēli ar +/- rādītāju +6.