Latvijas čempions Savaļnieks pievienojas FK "Liepāja"

"Ļoti liels prieks atgriezties Liepājā, esmu no Valmieras, bet Liepāja ir manas otrās mājas, esmu gatavs jauniem izaicinājumiem. Zinu lielu daļu no spēlētājiem komandā, kā arī kluba vadību. Esmu apmierināts, ka varu atgriezties Liepājā, vislielākā sajūsmā par to, protams, ir mana ģimene," klubs citē Savaļnieku.