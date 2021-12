Edgars Točs meklē pārinieku un gatavojas "King of the Court"

"Esmu uzaicināts uz "King of the Court" finālsacensībām Dohā, kas notiks no 5. līdz 8.janvārim. Vienā no iepriekšējiem turnīriem, kurā bija paredzēts spēlēt kopā ar itāli Adrianu Karambulu, pārinieks guva traumu, un mēs spēlēt nevarējām. Tāpēc organizatori, uzskatot, ka tiku nepelnīti apdalīts, mani pagājušajā nedēļā uzaicināja uz finālposmu. Pārinieks turnīrā vēl nav zināms," saka Točs, piebilstot, ka kopā ar jauniešiem viņu pie sevis aicina arī brazīlieši. tāpat iespējams doties arī uz Tenerifi, kur jaunie Latvijas pludmales volejbolisti ir trenējušies jau iepriekš.