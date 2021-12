Entonijs Džošua: Joprojām esmu uz sevi dusmīgs

"Zinu, ka varu būt labāks bokseris, nekā biju tonakt," intervijā BBC sacīja Džošua. "To ir vieglāk pateikt nekā izdarīt, bet sirdī un dvēselē, smadzenēs un ķermenī es patiešām jūtu, ka manī ir daudz vairāk."

"Man ir jāmainās. Ja es palikšu tāds pats, tad arī rezultāts būs tāds pats," uzsvēra Džošua, kurā karjerā pirmo zaudējumu piedzīvoja pret meksikāni Endiju Ruisu junioru. "Es visu daru ar smaidu uz lūpām, bet aiz tā stāv liela spriedze, un vienīgais veids, kā no tās atbrīvoties, ir trenēties un cīnīties."

Džošua profesionālajā boksā aizvadījis 26 cīņas, no kurām uzvarējis 24, 22 no tām ar nokautu. Savukārt Usikam aiz muguras ir 19 cīņas, visas uzvarētas, no tām 13 ar nokautu.