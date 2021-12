Draizaitls, Kempbels un Kadrī atzīti par NHL mēneša labākajiem spēlētājiem

Par mēneša pirmo "zvaigzni" atzīts Edmontonas "Oilers" vācu uzbrucējs Draizaitls, kurš novembrī 13 spēlēs guva 15 vārtus, no kuriem astoņus vairākumā, iekrāja 27 punktus un palīdzēja savai vienībai izcīnīt deviņas uzvaras.

Draizaitls pie vismaz diviem rezultativitātes punktiem tika desmit no 13 mačiem, tostarp viņa kontā arī četri uzvaras vārti.

Sezonas 21 spēlē vācu uzbrucējs iekrājis 41 punktu (20+21), kļūstot par septīto spēlētāju NHL vēsturē, kurš čempionāta pirmajās 20 spēlēs guvis vismaz 20 vārtus un atdevis 20 rezultatīvas piespēles. Pēdējais to pateica leģendārais Mario Lemjē 1995./1996.gada sezonā.

Savukārt par novembra trešo "zvaigzni" atzīts Nazems Kadrī no Kolorado "Avalanche", kurš ar vidēji 2,10 punktiem ik mačā bija mēneša rezultatīvākais spēlētājs. "Avalanche" uzbrucējs aizvadītajā mēnesī desmit mačos izcēlās ar četriem gūtiem vārtiem un 17 rezultatīvām piespēlēm. No komandas desmit spēlēm novembrī Kadrī pie punktiem tika deviņos mačos. Pēdējais spēlētājs, kurš kalendārā mēneša laikā guva vidēji vismaz divus punktus mačā "Avalanche" rindās bija leģendārais Džo Sakiks, to paveicot 2000.gada martā (13 spēlēs 15+11).