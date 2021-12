Verpakovskis: Brazīlijā mums bija ļoti interesants un saspringts grafiks

Apmeklējām četras akadēmijas: "Vila Nova", "Flamengo", "Serrano" un "Ferroviaria". Tikāmies ar viņu pārstāvjiem un runājām par dažādām sadarbības iespējām. Katra no tām izrādīja interesi sadarbības veidošanā. Viņiem ir interesants čempionu klubs no Eiropas, kurš veiksmīgi startēja Eirokausos un nākamajā sezonā debitēs UEFA Čempionu līgas kvalifikācijā.

Ir vieglāk atvilināt spēlētāju no Brazīlijas nekā futbolistu no Horvātijas vai Serbijas. Talanti no šīm valstīm parasti izvēlas līdz pat pēdējam gaidīt savu iespēju dzimtenē. Savukārt futbolisti no Brazīlijas uz to skatās savādāk, viņiem tā ir iespēja nonākt Eiropas futbola apritē. Viņiem tā ir laba pietura. Mums sarunās palīdz ne tikai čempionu statuss, bet arī fakts, ka divu pēdējo sezonu laikā esam veikuši transfērus par ievērojamām summām uz MLS un Beļģijas klubiem. Runāju par Činonso Ofora pāreju uz "Chicago Fire" un Darko Lemajiča pāreju uz "Gent".