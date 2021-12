Latvijas florbolisti pasaules čempionāta pirmajā spēlē piedzīvo zaudējumu

Vislielākā pārstāvniecība ir no Cēsu "Lekrings" vienības - pieci spēlētāji, kam seko trīs spēlētāji no "Lielvārde"/"FatPipe". Divi spēlētāji ir no Talsu NSS/"Krauzers", bet pa vienam spēlētājam ir no četrām komandām - "Oxdog Ulbroka"/LU, "Kurši", "Ķekava", "Ogres Vilki". Trīs spēlētāji ir no Somijas vienības "Koovee", bet vēl divi no citām Somijas komandām - "Nokian KrP" un "LaSB", kā arī viens spēlētājs no Šveices komandas "Jets".