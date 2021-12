Latvijas U-17 futbolisti uzzinājuši pretiniekus Eiropas čempionāta elites kārtā

Kvalifikācijas kārtas spēles paredzēts aizvadīt nākamā gada vasarā un rudenī, sākot kvalifikācijas ceļu uz astoņu komandu finālturnīru, kas šoreiz notiks Maltā. Visas komandas tika sadalītas 13 grupās. Divas labākās komandas no katras grupas, kā arī viena labākā trešās vietas ieguvēja iekļūs kvalifikācijas stadijas elites kārtā.

Katrai grupai būs noteikta mini turnīra mājiniece. Mini turnīri var tikt aizvadīti kādā no šiem periodiem: no 30. maija līdz 14. jūnijam vai no 19. līdz 27. septembrim.