Latvijas uzņēmums dosies būvēt ziemas olimpisko spēļu sniega trases

Nākamā gada 2. janvārī piecu latviešu komanda dosies uz Pekinu izbūvēt sniega trases nākamā gada ziemas olimpiskajām spēlēm, kuras norisināsies no 4. līdz 20. februārim.

"We Build Parks" projektē un būvē arī veloparkus, veikparkus, skeitparkus un citus aktīvās atpūtas parkus.

Kā liecina "Firmas.lv" informācija, "We Build Parks" reģistrēts 2012. gada septembrī, un uzņēmuma pamatkapitāls ir 10 000 eiro. Kompānijas lielākais īpašnieks ir Jānis Jansons, kam pieder 90% "We Build Parks". Pa 5% katram pieder Raimondam Breidem un Vācijas "Schneestern GmbH & Co.". 2020. gadā uzņēmums strādāja ar 1,482 miljonu eiro apgrozījumu un 7787 eiro peļņu.