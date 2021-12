Zabusovam divi vārti Čehijas čempionāta mačā, Balinskis reizi met precīzi

Vispirms 13.minūtē viņš no kreisās puses izlauzās cauri diviem aizsargiem un ar metienu vārtu kreisajā augšējā stūrī apspēlēja vārtsargu. 19.minūtē viņš vairākumā no labās puses pietuvojās vārtiem un no labā iemetiena apļa raidīja ripu vārtu labajā stūrī - 2:0.