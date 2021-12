Video ⟩ Karijs: Tagad varu sevi saukt par visu laiku labāko snaiperi

"Visu runā par to, kurš ir visu laiku labākais snaiperis NBA. Es ļoti cienu Redžija un Reja paveikto, jo viņi pacēla latiņu līdz šim līmenim, noteica to, ko nozīmē būt izcilam metējam. Tas nozīmē arī noturību un ilggadību. Es to mēģinu realizēt arī sava karjeras ceļojuma laikā. Tālmetienu distance, realizācijas procents un apjoms - man tas viss ir svarīgi. Līdz šim ar to palīdzēju komandai uzvarēt, bet tagad esmu sasniedzis šo rekordu pateicoties savai noturībai.