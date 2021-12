Usika revanša cīņa pret Džošua varētu nenotikt

"Man šobrīd nav jaunu ziņu, ar kurām varētu dalīties. Mēs strādājam gan pie iespējamās cīņas ar Taisonu Fjūriju, gan Džošua. Lēmuma pieņemšanas termiņš ir Jaunais gads. Vai Džošua vēlas atteikties no revanša? Runa nav par to, ko vēlas viņš. Ir daudzi nosacījumi un katrs no tiem ir jāizpilda. Tā ir ļoti sarežģīta kombinācija, bet mēs strādājam, lai tā kļūtu reāla. Usikam ir arī iespēja atteikties no pienākuma aizvadīt revanšu," "Xsport.ua" citēts Krasjuks.