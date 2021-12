2021. gada pieturzīmes ⟩ Būtiskākais Latvijas sportā

Rastorgujeva diskvalifikācija

"Noah", "Ventspils"...

No Latvijas futbola virslīgas kartes pazuda FK "Ventspils" un arī šo pašmāju titulēto komandu skāra skandāli.

2021. gada jūnijā UEFA piesprieda kluba prezidentam Adlanam Šišhanovam un sporta direktoram Nikolajam Djakinam sodu par spēļu ietekmēšanu. "Ventspils" saņēma septiņu gadu diskvalifikāciju no UEFA Eirokausu sacensībām, Šišhanovs saņēma mūža diskvalifikāciju no futbola, bet Djakinam piesprieda četru gadu diskvalifikācija no visām ar futbolu saistītām lietām.