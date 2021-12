Rīgas "Dinamo" nenotur trīs vārtu pārsvaru un pagarinājumā piekāpjas "Avangard"

Pirmajā periodā lielāks pārsvars bija viesiem no Balašihas, tomēr pārvērst to rezultātā neizdevās, tajā skaitā spēlējot arī vairākumā. Turpretī "Dinamo" vienu no savām retajām iespējām izmantoja, 15.minūtē pēc Meijas tāla reida un piespēles ar metienu bez ripas apstādināšanas izceļoties Zīlem.