Video ⟩ Porziņģis spēlē rezultatīvi, taču "Mavericks" zaudē mača pēdējās sekundēs

Spēles liktenis izšķīrās ceturtās ceturtdaļas pēdējās 33 sekundēs. Vispirms Porziņģis precīzi meta no soda metienu līnijas un panāca Dalasas vienībai divu punktu pārsvaru (94:92), taču uzvaras metienu līdz ar beigu sirēnu guva "Kings" basketbolists Čimezi Metu, sagādājot mājiniekiem uzvaru, kas ļāva pārtraukt trīs zaudējumu sēriju.

Latvijas basketbolists laukumā bija 34 minūtes un 51 sekundi, kuru laikā guva 24 punktus, realizējot septiņus no 13 divu punktu metieniem, vienu no sešiem tālmetieniem un septiņus no astoņiem soda metieniem. Viņš arī izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, trīs reizes rezultatīvi piespēlēja, pārtvēra vienu pretinieku piespēli, bloķēja trīs pretinieku metienus, trīs reizes kļūdījās, sakrāja divas personīgās piezīmes un noslēdza spēli ar +/- rādītāju +2.