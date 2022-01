2021. gada pieturzīmes ⟩ Spilgtākie notikumi pasaules sportā

"Euro 2020" jeb pārceltais Eiropas čempionāta finālturnīrs futbolā

Viennozīmīgi viens no šī gada spilgtākajiem un lielākajiem sporta notikumiem pasaulē. Par šo titulu šogad vēl var cīnīties vien Tokijas olimpiskās spēles.

2021.gada Eiropas čempionāta finālturnīrs no 11. jūnija līdz 11. jūlijam norisinājās 11 pilsētās. Kontinenta spēcīgākā komanda tika noskaidrota Vemblija stadionā Londonā. Atjaunotais Vemblija stadions izlašu turnīru titula maču uzņēma pirmo reizi vēsturē, bet tā priekštecī savulaik tika izspēlēts 1966. gada Pasaules kausa fināls un 1996. gada Eiropas čempionāta fināls.

Tokijas olimpiskās un paralimpiskās spēles

Ar bažām par to, vai būs iespējams iegrožot Covid-19 vīrusu, izvairīties no tā uzliesmojuma sacensību laikā, Japāna atvēra savas durvis aptuveni 11 tūkstošiem sportistu, treneru, žurnālistu un citu iebraucēju.

Cīņa par Pirmās formulas titulu sezonas pēdējā posma pēdējā aplī

Īpaši spraiga un neitrālos līdzjutējus piesaistoša gada beigās izvērtās cīņa par Pirmās formulas (F-1) pasaules čempiona titulu, uz to pēdējā posmā pretendējot Maksam Verstapenam no "Red Bull" un Lūisam Hamiltonam no "Mercedes".