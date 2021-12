Anglijas futbola kluba "Chelsea" zaudējumi - vairāk nekā 145 miljoni mārciņu

Neskatoties uz to, ka vienības apgrozījums aizvadītajā gadā pieauga no 387,8 miljoniem mārciņu (462,4 miljoniem eiro) līdz 416,8 miljoniem (497 miljoniem eiro) pateicoties ieņēmumiem no spēļu pārraidēm, "Chelsea" norādīja, ka zaudējumus radīja fakts, ka Covid-19 dēļ nācās spēlēt pie tukšām tribīnēm.