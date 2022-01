Eidukai 38. vieta "Tour de Ski" sprinta klasikas kvalifikācijā

Kvalifikācijā Eiduka 1,2 kilometrus garo distanci veica divās minūtēs un 50,33 sekundēs, uzvarētājai Johannai Matintalo no Somijas zaudējot 13,36 sekundes. Par savu sniegumu Eiduka nopelnīja 102,13 Starptautiskās Slēpošanas federācijas (FIS) punktus.

Pirmais trīsdesmitnieks, kas iekļuva izslēgšanas cīņās, bija 2,96 sekunžu attālumā. Sprintā klasiskajā stilā Latvijas sportiste pirmo reizi sezonā iekļuva labāko 40 sportistu pulkā, apsteidzot tādas slēpotājas kā Šarloti Kallu no Zviedrijas, Līzu Lomani no Vācijas un Mariju Helēnu Fossesholmu no Norvēģijas.