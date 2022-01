Trīskārtējo Latvijas čempioni "Riga" trenēs UEFA Čempionu līgas kausa ieguvējs

Iepriekšējā darba vieta 54 gadus vecajam Finkam bija Japānas augstākās līgas klubs Kobes "Vissel", kuru viņš vadīja no 2019. gada vasaras līdz 2020. gada rudenim. Viņa vadībā Kobes komanda uzvarēja Imperatora kausā un Japānas Superkausā.

No 2011. gada oktobra līdz 2013. gada septembrim Finks bija pie stūres Hamburgas SV komandā, kad to pārstāvēja Latvijas uzbrucējs Artjoms Rudņevs. 2013./2014.gada sezonas sākumā viņš tika atbrīvots no bundeslīgas vienības galvenā trenera amata.