Video ⟩ Fīniksas "Suns" kļūst par NBA līdervienību

Fīniksas vienība ir pirmā komanda, kas šosezon sasniegusi 30 uzvaru robežu. "Suns" uzvarējusi trīs spēlēs pēc kārtas un četros no pieciem pēdējiem mačiem, pārņemot līderpozīciju no Goldensteitas "Warriors".

Kems Džonsons laboja karjeras rekordu ar 24 punktiem, bet otrgadnieks Džeilens Smits guva 19 punktus un izcīnīja 14 atlēkušās bumbas. Devins Bukers iemeta vien piecus no 22 metieniem no spēles un nerealizēja nevienu no septiņiem "trejačiem", samierinoties ar 11 punktiem.